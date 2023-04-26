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36 минут назад

Роман Костомаров испытывает трудности в ходе реабилитации

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, четвёртый месяц находящийся в больнице, с трудом выполняет упражнения во время процесса реабилитации.

«Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — приводит слова источника, близкого к фигуристу, «РБК-Спорт».

Другой источник из окружения спортсмена сообщил, что, несмотря на проблемы в ходе реабилитации, состояние Костомарова остаётся стабильным в последние дни.

Стали известны подробности лечения Костомарова

Напомним, Костомаров был доставлен в больницу 10 января с тяжёлой формой пневмонии. Из-за вирусно-бактериальной инфекции у фигуриста наступило тотальное поражение лёгких, а также развился некроз конечностей. Врачами было принято решение провести Костомарову ампутации на руках и ногах. Ранее стало известно, что восстановление 46-летнего спортсмена может занять несколько лет.

Фигурное катание,Видео,Роман Костомаров,
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