$81.56-0.0790.20+0.06
23 минуты назад

Тарасова оценила создание коалиции для недопуска россиян на соревнования

Lenta.ruиещё 4

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила создание коалиции из 36 стран для недопуска российских спортсменов на международные соревнования. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова оценила создание коалиции для недопуска россиян на соревнования
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это их решение. Нам какое дело? Формируют? Флаг им в руки. Никто никого слушать не будет в этом вопросе», — заявила специалист.

По ее словам, допуск России зависит от решения Международного олимпийского комитета, и Польша с 36 странами не смогут повлиять на это.

Польша соберет коалицию из 36 стран по недопуску россиян на Олимпиаду

Ранее 27 апреля министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что страна находится в процессе создания коалиции 36 государств, выступающей против возвращения россиян и белорусов на международные турниры.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

Фигурное катание,Камиль Бортничук,Татьяна Тарасова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий