Тарасова оценила создание коалиции для недопуска россиян на соревнования

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила создание коалиции из 36 стран для недопуска российских спортсменов на международные соревнования. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это их решение. Нам какое дело? Формируют? Флаг им в руки. Никто никого слушать не будет в этом вопросе», — заявила специалист.

По ее словам, допуск России зависит от решения Международного олимпийского комитета, и Польша с 36 странами не смогут повлиять на это.

Ранее 27 апреля министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что страна находится в процессе создания коалиции 36 государств, выступающей против возвращения россиян и белорусов на международные турниры.