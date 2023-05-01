Японский танцевальный дуэт объявил о завершении карьеры

Японский танцевальный дуэт Кана Мурамото и Дайсуке Такахаси объявили о завершении карьеры.

Об этом сообщает World Figure Skating.

В этом сезоне дуэт занял 11-е место на чемпионате мира. Также на их счету бронза Гран-при Японии-2020/21 и серебро чемпионата четырех континентов-2021/22.

Мурамото 30 лет. До 2018-го она выступала вместе с Крисом Ридом.