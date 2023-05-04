Напомним, Валиева сдала положительный допинг-тест в декабре 2021 года на чемпионате России, но о его результатах стало известно только после командного турнира Олимпийских игр – 2022. В январе Дисциплинарный допинговый комитет Российского антидопингового агентства не нашёл «никакой вины или халатности» в нарушении Валиевой антидопинговых правил и решил аннулировать только её результат на дату взятия пробы, то есть лишил золота национального первенства.