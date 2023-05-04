Стала известна примерная дата слушания CAS по делу Валиевой
Спортивный арбитражный суд (CAS) начнет слушания по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой, скорее всего, не раньше августа 2023 года. Как сообщает «Газета.Ru», об этом заявила журналистка Кристин Бреннан.
«Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года, об этом мне сообщила представитель CAS», — написала она.
Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине спортсменка оказалась в центре допинг-скандала. После победы в командных соревнованиях выяснилось, что допинг проба, сделанная еще прошлой зимой, оказалась положительной.
13 января Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. При этом организация аннулировала ее результат на чемпионате России 2021 года, где она завоевала золотую медаль. В свою очередь, WADA сообщило, что недовольно результатом и собирается оспорить решение в CAS. В феврале организация подала апелляцию.