Спортивный арбитражный суд (CAS) начнет слушания по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой, скорее всего, не раньше августа 2023 года. Как сообщает «Газета.Ru», об этом заявила журналистка Кристин Бреннан.

«Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года, об этом мне сообщила представитель CAS», — написала она.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине спортсменка оказалась в центре допинг-скандала. После победы в командных соревнованиях выяснилось, что допинг проба, сделанная еще прошлой зимой, оказалась положительной.