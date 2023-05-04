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Ягудин поцеловал Тарасову во время шоу Авербуха

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выступил на шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном», посвященном победе в Великой Отечественной войне.

Ягудин поцеловал Тарасову во время шоу Авербуха
© Газета.Ru

Фигурист выступал под композицию «Как молоды мы были», а в начале номера подъехал к своему тренеру Татьяне Тарасовой и поцеловал ее.

По ходу проката Ягудин исполнил тройной тулуп и оперся рукой об лед.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева исполнила тодес и пять поддержек в паре с Александром Энбертом.

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