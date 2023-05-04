Ягудин поцеловал Тарасову во время шоу Авербуха
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выступил на шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном», посвященном победе в Великой Отечественной войне.
Фигурист выступал под композицию «Как молоды мы были», а в начале номера подъехал к своему тренеру Татьяне Тарасовой и поцеловал ее.
По ходу проката Ягудин исполнил тройной тулуп и оперся рукой об лед.
Ранее сообщалось, что Евгения Медведева исполнила тодес и пять поддержек в паре с Александром Энбертом.