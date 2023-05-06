«У нас, тренеров, никаких обид», - подчеркнула Москвина.

Тренер пояснила, что при наборе фигуристов в группу сразу сообщает о ключевых правилах. В частности, о том, что обучение продолжается до тех пор, пока спортсмены довольны работой с наставником..

В том случае, добавила Москвина, если возникают претензии к качеству обучения, достаточно вручить педагогу «букет цветов, шампанское, [сказать] спасибо». Она добавила, что учителя и преподаватели вузов не удерживают учащихся, если они желают сменить школу или высшее учебное заведение.

По ее словам, Александра и Дмитрий в ее группе стали одними из сильнейших фигуристов в стране, подготовили основные программы, четверные элементы ультра-си.