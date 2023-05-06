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Москвина отреагировала на переход Бойковой и Козловского к Тутберидзе

Тренер Тамара Москвина рассказала, что не сердится на своих бывших воспитанников, фигуристов Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, за переход в группу Этери Тутберидзе. Об этом пишет ТАСС.

«У нас, тренеров, никаких обид», - подчеркнула Москвина.

Тренер пояснила, что при наборе фигуристов в группу сразу сообщает о ключевых правилах. В частности, о том, что обучение продолжается до тех пор, пока спортсмены довольны работой с наставником..

В том случае, добавила Москвина, если возникают претензии к качеству обучения, достаточно вручить педагогу «букет цветов, шампанское, [сказать] спасибо». Она добавила, что учителя и преподаватели вузов не удерживают учащихся, если они желают сменить школу или высшее учебное заведение.

Фигуристы Бойкова и Козловский перешли в группу Тутберидзе

По ее словам, Александра и Дмитрий в ее группе стали одними из сильнейших фигуристов в стране, подготовили основные программы, четверные элементы ультра-си.

Москвина отметила, что желает своим бывших подопечным дальнейшего роста в профессии. Она резюмировала, что продолжит подготовку других спортсменов к победам на ледовых площадках.

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