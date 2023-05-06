Стало известно, когда достроят Ледовый дворец Этери Тутберидзе в Москве

«Планируем в следующем году завершить строительство. В ледовом дворце будут проходить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие. Технологическое задание и концепция спортивного комплекса разработана совместно с заслуженным тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе», — приводит слова Бочкарёва «РИА Новости Спорт».