Фигуристка Валиева каталась без музыки на шоу в Монголии из-за технической неполадки
Олимпийская чемпионка Пекина по фигурному катанию в командном соревновании Камила Валиева была вынуждена кататься без музыки на шоу в Монголии. Как сообщает журналист Константин Лесик в своем Telegram-канале, во время проката спортсменки выключилась музыка.
"У нас тут форс-мажор. Камила продолжает катать прямо сейчас, и зрители аплодисментами встречают каждое ее движение. Я никогда такого не видел, уже буквально целую минуту катает без музыки человек", — сказал журналист.
Фигуристка исполнила на шоу свою олимпийскую короткую программу "In Memoriam". 6 и 7 мая звезды фигурного катания из России выступили с шоу-программой для монгольских зрителей в Улан-Баторе, а также проводят мастер-классы для местных юных спортсменов. В Монголию приехали Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Арсений Федотов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Ранее Валиева призналась, что может стать актрисой после завершения карьеры фигуристки.