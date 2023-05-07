Авербух: состояние Костомарова постепенно улучшается

Олимпийский чемпион Илья Авербух, режиссер театрализованных шоу, рассказал, что состояние здоровья фигуриста Романа Костомарова постепенно улучшается. Об этом пишет «Чемпионат».

Отмечается, что Костомаров был госпитализирован в одну из московских клиник 10 января 2023 года. За 4 месяца он перенес несколько сложных операций.

Авербух подчеркнул, что в настоящее время здоровью спортсмена ничего не угрожает. Процесс реабилитации идет в правильном направлении.

Вместе с тем, уточнил режиссер, восстановление будет очень длительным и сложным.