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Авербух рассказал о лечении Костомарова

Хореограф Илья Авербух рассказал о ходе лечения олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Все хорошо, насколько это можно. Рома сражается, борется, с каждым днем ему все лучше. Слова поддержки и аплодисменты ему очень нужны», — заявил Авербух.

Хореограф также напомнил, что по личной инициативе отдает часть заработанных на продаже билетов на свое ледовое шоу денег на лечение Костомарова.

Стало известно, где Костомаров будет проходить реабилитацию

9 апреля сообщалось, что 46-летний фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца. Кроме того, появилась информация, что Костомарова могут перевести в клинику в Германии для протезирования, однако его жена Оксана Домнина опровергла эти данные.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

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