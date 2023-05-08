Авербух рассказал о лечении Костомарова

Хореограф Илья Авербух рассказал о ходе лечения олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Все хорошо, насколько это можно. Рома сражается, борется, с каждым днем ему все лучше. Слова поддержки и аплодисменты ему очень нужны», — заявил Авербух.

Хореограф также напомнил, что по личной инициативе отдает часть заработанных на продаже билетов на свое ледовое шоу денег на лечение Костомарова.

9 апреля сообщалось, что 46-летний фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца. Кроме того, появилась информация, что Костомарова могут перевести в клинику в Германии для протезирования, однако его жена Оксана Домнина опровергла эти данные.