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Роман Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь! Много трудностей ещё впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем! Впереди много тяжелой работы над собой », – написал спортсмен в одной из своих социальных сетей.

t.me/ENews112/13784

Костомарову в феврале исполнилось 46 лет. В паре с Татьяной Навкой Роман выиграл Олимпийские игры 2006 в Турине в танцах на льду. Также спортсмены являются двукратными чемпионами мира (2004, 2005) и трехкратными победителями чемпионатов Европы (2004, 2005, 2006).

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