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Чемпионка ОИ Навка отреагировала на первое сообщение в соцсетях фигуриста Костомарова

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на первое сообщение, опубликованное ее бывшим партнером по дуэту Романом Костомаровым после госпитализации в январе.

Навка отреагировала на первое сообщение в соцсетях фигуриста Костомарова
© Mark Baker/AP

"Счастлива и рада! Я вместе с ним, как и вся Россия! Надеюсь, с ним не только наша страна, но и весь мир. Периодически общаюсь с Романом — с ним все нормально", — сказала Навка "Чемпионату".

8 мая фигурист опубликовал сообщение, в котором выразил благодарность за поддержку болельщикам, близким и родным, а также врачам, которые "вытащили его с того света".

Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Впоследствии спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, где провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. СМИ писали о том, что Костомаров из-за последствий болезни перенес несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Катарины Витт о необходимости возвращения россиян на международную арену.

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