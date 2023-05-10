Тарасова высказалась о возможном участии фигуристов из РФ на ЧЕ-2024

«А мы могли бы провести его, и было бы здорово. Падает ли интерес к чемпионату Европы из-за отсутствия россиян? Ничего не падает, мы что, все время будем отсутствовать? Почему мы не должны туда поехать? Я считаю, что мы поедем», — приводит слова Тарасовой ТАСС.