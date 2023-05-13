Медведева призналась, что бросила МГУ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева на вопрос подписчиков в своих социальных сетях призналась, что бросила обучение в МГУ.

«Как учёба в МГУ? Никак. Я там уже давно не учусь и рада этому», — пишет Медведева в соцсетях.

Напомним, российская фигуристка ещё в прошлом году перестала посещать занятия в учебном заведении из-за плохих отношений с руководством московского вуза. По всей видимости, конфликт не удалось решить мирным путём.