Евгения Медведева призналась, что бросила МГУ
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева на вопрос подписчиков в своих социальных сетях призналась, что бросила обучение в МГУ.
«Как учёба в МГУ? Никак. Я там уже давно не учусь и рада этому», — пишет Медведева в соцсетях.
Напомним, российская фигуристка ещё в прошлом году перестала посещать занятия в учебном заведении из-за плохих отношений с руководством московского вуза. По всей видимости, конфликт не удалось решить мирным путём.
23-летняя спортсменка завершила профессиональную карьеру в 2021 году. Сейчас девушка принимает активное участие в спортивных мероприятиях как эксперт и катается в ледовых шоу Ильи Авербуха.