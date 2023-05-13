СМИ: Костомаров отказывается от занятий с психологами

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает свое лечение. По данным источников СМИ, спортсмен занимается физическими нагрузками, однако отказывается посещать психологов. Об этом сообщает издание PROZVEZD.

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После сложнейших операций фигурист не так давно вышел на связь с поклонниками. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил, что ему предстоит много работы над собой.

Некоторые СМИ сообщили, что спортсмен тайно выписался из больницы. Однако эти слухи были опровергнуты. Он не покидал лечебное учреждение и не планировал уезжать к заграничным специалистам.

Костомаров приступил к физическим нагрузкам. Несмотря на то, что они даются ему с трудом, спортсмен не планирует от них отказываться. Однако он заявил, что не будет посещать психологов. Об этом он сообщил, как только стабилизировалось его состояние, передает издание PROZVEZD со ссылкой на собственный источник.