РУСАДА проверило на допинг Туктамышеву второй раз с начала года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле провело тестирование семи российских фигуристов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

Среди прошедших тестирование на допинг спортсменов оказалась Елизавета Туктамышева, которая была последний раз протестирована РУСАДА в январе. Также тестирование прошли Дмитрий Алиев (второй раз в 2023 году), Варвара Горобченко, Денис Ходыкин (второй раз), Мария Мисник, Константин Сафонов и Николай Шилякин.