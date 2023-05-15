Организаторы чемпионата Европы по фигурному катанию ищут замену Венгрии

ISU вновь открыл прием заявок на проведение ЧЕ-2024 после отказа Венгрии от турнира. Дедлайн – 26 мая 2023 года
Международный союз конькобежцев (ISU) повторно открыл прием заявок на проведение чемпионата Европы 2024 года.
Об этом сообщается на сайте организации. Всем заинтересованным сторонам предлагается подать заявки до 26 мая 2023 года.
Изначально турнир должен был пройти в Венгрии с 22 по 28 января 2024-го. В итоге страна отказалась принимать соревнования из-за влияния конфликта на Украине на экономику и цены на энергоносители.
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