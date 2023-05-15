Организаторы чемпионата Европы по фигурному катанию ищут замену Венгрии

Об этом сообщается на сайте организации. Всем заинтересованным сторонам предлагается подать заявки до 26 мая 2023 года.

Изначально турнир должен был пройти в Венгрии с 22 по 28 января 2024-го. В итоге страна отказалась принимать соревнования из-за влияния конфликта на Украине на экономику и цены на энергоносители.