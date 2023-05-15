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ISU вновь открыл прием заявок на проведение ЧЕ-2024 после отказа Венгрии от турнира. Дедлайн – 26 мая 2023 года

Международный союз конькобежцев (ISU) повторно открыл прием заявок на проведение чемпионата Европы 2024 года.

Организаторы чемпионата Европы по фигурному катанию ищут замену Венгрии
© РИА Новости

Об этом сообщается на сайте организации. Всем заинтересованным сторонам предлагается подать заявки до 26 мая 2023 года.

Изначально турнир должен был пройти в Венгрии с 22 по 28 января 2024-го. В итоге страна отказалась принимать соревнования из-за влияния конфликта на Украине на экономику и цены на энергоносители.

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