Тренер Нина Мозер высказалась о рукоприкладстве в спорте

Мозер о рукоприкладстве в спорте: «Не пользуюсь такими методами. У меня есть слово, тихо сказанное. Чтобы разбудить во мне Монсеррат Кабалье, надо очень сильно вывести меня из себя»
Тренер Нина Мозер считает недопустимым рукоприкладство в спорте.
– Сейчас в СМИ очень широко обсуждаются факты рукоприкладства в фигурном катании. Допустимо ли такое обращение тренера с учениками?
– Ясно, что ответ – недопустимо. В нашей жизни это перешло и на другие сферы. Кто угодно и где угодно может нахамить тебе, обозвать или толкнуть. Почему-то это присутствует и в семье. Мужчина по отношению к женщине может позволить себе что-то такое сделать. Почему только к тренерам вопрос? Мы же живем в этом. Давайте сами будем жить по-другому, подойдем к зеркалу и начнем что-то в себе менять.
Но я никого не оправдываю. Сама такими методами не пользуюсь. У меня есть слово, тихо сказанное. Оно имеет больше силы, чем любое другое действие. Я давно выбрала этот путь и не собираюсь его менять. Чтобы разбудить во мне Монсеррат Кабалье, надо очень сильно вывести меня из себя. Но в руки я ничего не возьму.
– Какой должна быть реакция федерации на такие случаи?
– Надо разбираться и пытаться бороться с этим. Если бы с этим боролись во всех сферах, наверное, в тюрьмах не сидело бы столько людей. Но у всех есть объяснения своим поступкам, – сказала Мозер.
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Мозер о рукоприкладстве: «Не пользуюсь такими методами. У меня есть слово, тихо сказанное. Чтобы разбудить во мне Монсеррат Кабалье, надо очень сильно вывести меня из себя»
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