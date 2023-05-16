Фигуристка Косторная назвала цели в парном катании

19-летняя спортсменка заявила, что хочет доказать свою разносторонность. «Что я фигурист, который и тут, и тут, и тут сможет добиться. И людям в интернете, и экспертам телефонным, некоторые из которых очень плохо относятся к тому, что я перешла, вид сменила», — сказала Косторная. Она добавила, что хочет стать уникальной спортсменкой, которая добьется успеха в любом виде.