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Косторная назвала цели в парном катании

Российская фигуристка Алена Косторная в интервью YouTube-каналу Аллы Шишкиной назвала цели в парном катании.

Фигуристка Косторная назвала цели в парном катании
© Lenta.ru

19-летняя спортсменка заявила, что хочет доказать свою разносторонность. «Что я фигурист, который и тут, и тут, и тут сможет добиться. И людям в интернете, и экспертам телефонным, некоторые из которых очень плохо относятся к тому, что я перешла, вид сменила», — сказала Косторная. Она добавила, что хочет стать уникальной спортсменкой, которая добьется успеха в любом виде.

В январе стало известно, что спортсменка тренируется в паре с Георгием Куницей в группе Сергея Рослякова. Фигуристка подчеркивала, что пока не перестроилась до конца, так как ей хочется все время ехать и прыгать, особенно если что-то не получается.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, Елены Буяновой.

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