Украинские фигуристы призвали не допускать россиян на международные соревнования

«Мы надеемся, что комиссия спортсменов ISU поддержит нашу инициативу полного запрета доступа для российских фигуристов и официальных лиц на все мероприятия, проходящие под эгидой ISU», — говорится в письме организации, направленном главе комиссии спортсменов ISU Эрику Рэдфорду, текст которого приводит Reuters.