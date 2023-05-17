О фигуристке Трусовой выйдет уникальный фанбук

Узнали у Евгении Фоменко, чем фанбук отличается от привычного формата и в чём принимала участие сама Саша Трусова.

Три года назад вышла биография Александры Трусовой, которой на тот момент было всего 16 лет. Тем не менее история юной фигуристки, проложившей девушкам дорогу в мир четверных прыжков, уже тогда волновала и восхищала огромное число людей. А после феноменального проката Саши пятиквадки на Олимпиаде в Пекине её слава достигла небывалых пределов.

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Неудивительно, что 29 мая о ней выходит вторая книга. Очень необычного формата — в виде фанбука! И снова Саша играет роль первопроходца: она первая звезда российского спорта, кому посвятили фанбук.

Редактор издательства «Бомбора» Евгения Фоменко рассказала «Чемпионату» о новой книге про Александру Трусову.

«Саша была полностью в курсе хода работы, всё видела, помогала исправлять»

— В первую очередь интересно узнать, как появилась идея фанбука. Особенно с учётом, что это не первая книга об Александре Трусовой. В 2020 году вышла её биография «Александра Трусова. Девочка, победившая гравитацию» — тоже от вашего издательства «Бомбора». Возможно, уже тогда были планы сделать фанбук?

— Тогда такой идеи, конечно, не было. Но нам очень интересно работать с Александрой, поэтому думали, можно ли сделать что-нибудь ещё. Это интересный проект для меня как издателя, плюс мы видим большой отклик от её аудитории, её болельщиков. Мы понимаем, что если есть возможность чем-то их порадовать, то стоит продолжать такую книжную серию.

Собственно, идея фанбука появилась прошлым летом или осенью. Мы хотели сделать ещё какой-то проект с Александрой, но об Олимпиаде писать тогда ещё не были готовы. Появилась идея именно фанатской истории. Мы видели, что Саша очень любит своих болельщиков, часто откликается на их просьбы, и очень много людей приходят к ней, замечают на улицах. Фанбук — это что-то о ней, что-то о читателе/читательнице фанбука.

Издательство "Бомбора"

— Расскажите об особенностях формата фанбука. Чем он отличается от обычной книги?

— По сравнению с обычными книгами он намного более интерактивный. В 2020-м году вышла биография Саши, включающая также истории её близких. А здесь и взгляд со стороны, и креативные задания: раскраски, можно придумать Саше программу и костюм, вклеить свои фотографии. Кроме того, мы даём возможность написать ей письмо. В фанбуке получателем указано издательство, но мы договорились с Сашей, что все письма передадим ей лично в руки, так что они до неё дойдут.

Есть ещё небольшой рассказ о ней самой и много ярких фотографий, кажется, больше 150. Мы собирали их у фотографов, которые фотографировали Сашу на разных соревнованиях, в том числе когда она была ещё девочкой, брали у семьи Трусовых из личных архивов. Так что такой яркий некнижный проект получился.

— Саша сама как-то утверждала фотографии для фанбука?

— Да, конечно. Вся работа — это официальное авторизованное издание. Брали у Саши короткие интервью и по результатам собрали и сам текст, и фотографии. Она всё сама просматривала, корректировала. И даже когда мы не смогли найти в открытых источниках, где была сделана одна фотография, Саша очень быстро отреагировала, ответила и всё подсказала. Она была полностью в курсе хода работы, всё видела, помогала исправлять.

«На конкурс фан-артов прислали невероятное количество работ»

— Как Саша отнеслась к идее сделать о ней фанбук? Какая у неё была реакция?

— Она, мне кажется, достаточно сдержанная в том плане, что понимает, насколько у неё большая аудитория, но при этом не гордится, не выставляет свою популярность. Не могу сказать, что была какая-то прямо реакция-реакция: мы поймали её в тот момент, когда она была сильно занята, и поэтому некоторые интервью собирали долго.

Чемпионат.com

— Как проходили эти интервью? Кто-то приезжал к Саше или она сама приезжала в издательство? Или вы ловили её на каких-то мероприятиях?

— Нет, просто беседовали где-то голосовыми сообщениями, где-то в письменном виде. Задавали ей конкретные вопросы, и она отвечала или рассказывала о впечатлениях или моментах биографии, которые надо было уточнить — например, как создавался костюм и тому подобное.

— Долго шла работа над фанбуком?

— С перерывами. Мы начали где-то в конце осени, насколько я помню. А в декабре был большой конкурс фан-артов именно для фанбука, он проводился в телеграм-канале Team Trusova, и с тех пор закрутилась активная работа.

— Что было самым сложным в этом проекте?

— Наверное, найти, согласовать, утвердить всю информацию у фотографов, художников, а также у самой Саши, поскольку она очень занята. У нас, как я уже говорила, много фотографий от нескольких фотографов, а ещё на конкурс фан-артов прислали невероятное количество работ. Саша с семьёй отбирали рисунки сами. Наверное, выбрали несколько десятков иллюстраций, которые показались им самыми интересными, но мы смогли включить лишь 10 или 15 по некоторым юридическим вопросам. Поскольку действует авторское право, мы не можем просто так использовать чужие иллюстрации, нужно было с каждым автором связываться, получать разрешение. Тем, чьи работы в итоге вошли в фанбук, мы отправим его в подарок.

«У Саши действительно очень яркая история»

— В книге, помимо информации о самой Саше, описаны прыжки и техника их выполнения. Саша случайно не консультировала по этой части?

— На самом деле, Сашу и попросили помочь сформулировать, как всё описать, и посмотреть иллюстрации по технике исполнения. Она подкорректировала в плане терминологии, потому что я сама, например, небольшой специалист в фигурном катании. Какие-то технические моменты могли ускользнуть — например, виды прыжков или с какой ноги прыжок выполняется.

— А что за полезные советы для будущих чемпионок в фанбуке?

— Отчасти фанбук — мотивационная книга. Ведь у Саши действительно очень яркая история, она приехала в Москву из небольшого городка, упорно тренировалась с самого детства, ставила себе очень высокие цели. Этот опыт можно перенести на себя. Также внутри есть небольшие советы по зарядке, по физической нагрузке. Ещё мы хотели сделать блок по красоте, в частности по маникюру, но возникли сложности с фотографиями.

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— А родители Саши много помогали?

— Нам много помогала Сашина мама, но старались, чтобы это не было с точки зрения какой-то похвалы, потому что, хотя достижения Саши, её упорство и талант сложно отрицать, хотелось, чтобы была именно реалистичная, понятная любому человеку история. Брали советы именно супермотивирующие, наверное, как «невозможное — возможно», о чём иногда говорит Саша.

— В фанбуке есть обращение Саши к читателям: помните, как она его писала?

— Было несколько версий обращения. Сначала думали, что, может быть, вступление стоит сформулировать нашей редакторской команде, но потом поняли, что проще всего, чтобы сама Саша что-то сказала. Всё-таки её болельщики будут ценить именно её прямое обращение, так что она сказала от себя несколько слов в начале и конце фанбука. В конце мы также поместили фотографии, которые, я думаю, отражают её трансформацию. На одном она маленькая девочка на одних из первых её московских соревнований, а на другом — большая спортсменка. Меня даже это очень затронуло, когда мы всё сделали и утвердили.

«На обложке стоит иллюстрация поклонницы из Китая»

— Хочу передать бесконечные комплименты художнику: фанбук получился очень красивым. Глядя на одну лишь обложку, сразу хочется купить книгу! А как её рисовали? Взяли образ с реальной фотографии Саши?

— С обложкой интересная история. Мы сначала хотели поместить фотографию, как было на первой книге о Саше. Посмотрели много кадров. У неё действительно очень яркие образы: и на льду, и в жизни она с её ярко-рыжими волосами — очень заметный человек. Но потом нам прислали результаты конкурса фан-артов, и мы решили использовать рисунок, потому что это больше в традиции других фанбуков. Так что на обложке стоит иллюстрация поклонницы из Китая. Мы немножко поправили детали и поставили её работу. Это очень нежный и при этом сильный рисунок. А ещё фотографии можно найти, сделать, скопировать где угодно, а рисунок специально для книги — уникален.

Издательство "Бомбора"

— Саша осталась довольна, как её нарисовали?

— Да, ей понравилось. Она видела очень много разных работ, и сразу хочу сказать о тех рисунках, которые не вошли в фанбук: это не значит, будто они хуже, а другие лучше. Просто такие объёмы было очень сложно обработать. В фанбуке представлены совершенно разные иллюстрации разных стилей от разных людей из разных уголков России и других стран.

— А как проходила работа в целом над дизайном книги? Была задана концепция изначально и менялась ли она потом?

— Мы сразу знали, что хотим ярко, красочно, но не слишком неоново. Саша очень любит сиреневый цвет, поэтому постарались использовать его разные оттенки внутри. На страницах в основном фактура льда или такие текстуры, которые чем-то напоминают лёд, и разных оттенков — от тёмно-фиолетовых до нежно-сиреневых. И, как я уже говорила, много фотографий, всё отбирали вручную несколько человек: я — редактор, который работал над книгой, мой руководитель, коллеги из маркетинга, Саша и её родители.

«У нас такого нет, это действительно первый случай»

— Подобный фанбук о спортсмене — это распространённая практика? В фигурном катании я точно не встречала у нас в России книг в таком формате.

— Нет. И на самом деле в России большая часть фанбуков про звёзд — k-pop и несколько европейских певцов, групп. Когда мы готовились к этому проекту, видели, что о спортсменах есть брошюры в других странах. У нас такого нет, это действительно первый случай. И мне очень приятно, что первый наш фанбук — это фанбук спортсмена, потому что спорт — это то, чем мы действительно можем гордиться.

— Получается, что Саша в этом такой же первопроходец, как и в четверных прыжках у девушек?

— Можно, наверное, так сказать, да.

— Фанбук рассчитан только на российскую аудиторию или есть планы выйти на зарубежный рынок? У Саши ведь много болельщиков и в других странах.

— Да, и у Саши достаточно большая аудитория именно в азиатских странах: Китае, Корее. Если они заинтересуются, то, конечно, мы зайдём и к ним. Некоторые фан-арты, о которых я много раз упоминала, были сделаны китайскими болельщиками. Как только к нам наконец приедут книги, мы свяжемся с китайским фан-клубом и передадим некоторую часть им. А про издание на других языках пока говорить рано.

ТАСС

— А почему всё же Александра Трусова? После Олимпиады в Пекине более логичным выглядит выпуск книги о том, кто выиграл, о той же Анне Щербаковой. Или это другая история, то есть необязательно быть первой, чтобы о тебе писали?

— Во-первых, всегда необязательно быть первой. Но это лично моё мнение, не редакционное и не Саши. Есть какие-то другие показатели успеха, интереса. Почему Саша? В целом, конечно, потому, что мы с ней уже сотрудничали: запустили первую книгу три года назад. Она была успешна у болельщиков. Я видела огромное число комментариев, на презентации было очень много людей, и мы до сих пор регулярно допечатываем новые тиражи. Аудитории очень зашло, я бы сказала.

В принципе именно к этому фанбуку привела цепочка случайностей. Где-то кто-то заинтересовался, как-то появилась идея, как-то родилась книга и потом как-то родился фанбук. Работать было очень интересно.

— Не было мыслей в редакции с кем-то ещё из фигуристов сделать книгу, фанбук? Именно с теми, кто сейчас активно соревнуется?

— Давайте я скажу так: посмотрим, что будет дальше.

«Мы обсуждали с Александрой и её родителями ещё одну книгу»

— Вы сказали, что, когда стали сотрудничать с Александрой Трусовой, тоже стали её фанатом. А до знакомства с ней следили за фигурным катанием?

— Отчасти. Я следила, когда у нас была Олимпиада в Сочи, но в целом для меня фигурное катание — это вид спорта, который немного страшно смотреть. Он достаточно опасный, и, хотя очень зрелищный, ты сильно переживаешь, когда смотришь — и за спортсмена, и за то, как всё пройдёт, чувствуешь эмоции от музыки и катания. Во время работы с Сашей я посмотрела миллион её выступлений, и она стала очень ярким для меня примером спортсмена своего вида спорта.

— Ваши впечатления от Саши на льду и в жизни совпадают или разнятся?

— На льду она по-другому «разговаривает»: она двигается, она прыгает — это совершенно иное впечатление. В жизни она немножко другая.

— Можете в трёх словах охарактеризовать Сашу?

— Я бы сказала, что она упорная. Она достаточно сдержанна. И мне очень понравилось, что она достаточно приземлённый человек. Не знаю, как это описать.

— Реалистичный?

— У меня чувство, что, будучи в отрыве от всех остальных, она может быть и вполне просто Александрой.

Чемпионат.com

— Стоит ли ждать в обозримом будущем условного продолжения «Девочки, победившей гравитацию»? Всё-таки с 2020 года в карьере и жизни Саши произошло очень много событий, которых точно хватит на ещё одну книгу. По издательству разговоры об этом не ходят?

— Мы обсуждали с Александрой и её родителями ещё одну книгу. Не могу раскрывать деталей, когда она будет и будет ли вообще, потому что со всем этим периодом сопряжены некоторые общественные, спортивные и другие спорные ситуации, которые пока не уверены, как можно осветить в книге. Поэтому, наверное, тоже: поживём — увидим. Всё возможно, но неизвестно когда.

— Но издательству определённо интересно с ней работать?

— Да.

— 22 мая пройдёт презентация фанбука Александры Трусовой. Почему туда стоит прийти?