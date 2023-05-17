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Тарасова прокомментировала переход тренера-однофамильца в команду Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала переход тренера Филиппа Тарасова в команду Этери Тутберидзе.

Тарасова высказалась о переходе тренера-однофамильца к Тутберидзе
©  РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»

«С такой-то фамилией… Сами понимаете. Это ко многому обязывает. Знаете, поживём – увидим. Я не вмешиваюсь, это дело каждого специалиста, где ему работать», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Филипп Тарасов специализируется на тренировках с парами. Ранее он входил в команду Нины Мозер, а затем начал самостоятельную работу. Сейчас в его группе тренируются Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, которые в 2022 году выиграли финал Кубка России.

В мае в группе Тутберидзе оказались двукратные чемпионы России в парном катании Дмитрий Козловский и Александра Бойкова.

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