Тарасова высказалась о переходе тренера-однофамильца к Тутберидзе

«С такой-то фамилией… Сами понимаете. Это ко многому обязывает. Знаете, поживём – увидим. Я не вмешиваюсь, это дело каждого специалиста, где ему работать», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Филипп Тарасов специализируется на тренировках с парами. Ранее он входил в команду Нины Мозер, а затем начал самостоятельную работу. Сейчас в его группе тренируются Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, которые в 2022 году выиграли финал Кубка России.