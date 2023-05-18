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Американский журналист Херш обвинил фигуристку Валиеву в безразличии к своему допинговому делу

Американский журналист Филипп Херш поделился мнением о допинговом скандале, который произошел с россиянкой Камилой Валиевой по ходу Олимпиады 2022 года в Пекине.

По его словам, 17-летняя спортсменка не сильно беспокоится о ходе судебного заседания.

«Следующий шаг в рассмотрении дела Валиевой, из-за которого задерживается вручение наград командного первенства по фигурному катанию на Играх 2022 года, отложен до августа. Я не удивлюсь, если все в итоге перенесется на 2024 год.

Похоже, это не сильно беспокоит саму Валиеву, которая, судя по постам в соцсетях, резвится где-то на Мальдивах», — написал Херш в Twitter.

Напомним, что Валиева обвиняется в умышленном применении триметазидина, который был обнаружен в допинг-пробе спортсменки, сданной за шесть недель до старта ОИ-2022.

В случае, если вина спортсменки будет доказана, Россия лишится золота в командном первенстве.

Ранее сообщалось, что украинские фигуристы призвали Международный союз конькобежцев (ISU) не допускать россиян к международным соревнованиям.

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