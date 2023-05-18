Американский журналист Херш обвинил фигуристку Валиеву в безразличии к своему допинговому делу
Американский журналист Филипп Херш поделился мнением о допинговом скандале, который произошел с россиянкой Камилой Валиевой по ходу Олимпиады 2022 года в Пекине.
По его словам, 17-летняя спортсменка не сильно беспокоится о ходе судебного заседания.
«Следующий шаг в рассмотрении дела Валиевой, из-за которого задерживается вручение наград командного первенства по фигурному катанию на Играх 2022 года, отложен до августа. Я не удивлюсь, если все в итоге перенесется на 2024 год.
Похоже, это не сильно беспокоит саму Валиеву, которая, судя по постам в соцсетях, резвится где-то на Мальдивах», — написал Херш в Twitter.
Напомним, что Валиева обвиняется в умышленном применении триметазидина, который был обнаружен в допинг-пробе спортсменки, сданной за шесть недель до старта ОИ-2022.
В случае, если вина спортсменки будет доказана, Россия лишится золота в командном первенстве.
Ранее сообщалось, что украинские фигуристы призвали Международный союз конькобежцев (ISU) не допускать россиян к международным соревнованиям.