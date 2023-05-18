Фигурист Васильев рад, что уехал из Америки

Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев поделился мнением о том, куда движется сейчас фигурное катание.

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«Я задумался о том, что современный спорт слишком зашёл в тупик и изживает себя, когда прочитал, что Мэдисон Хаббелл намеревается встать в пару с Габриэлой Пападакис и пропагандировать однополые пары. Возможно, наш вид спорта спустя какое-то время просто переформатируется в какое-то шоу. С трансгендерами, небинарами, женскими и мужскими дуэтами и так далее.

На самом деле я очень рад, что уехал из Америки десять лет назад и не застал всего того, что сейчас там творится, в том числе в фигурном катании. Стандартная картина на катке: тренер стоит, засунув руки в карманы, чтобы ненароком ни до кого не дотронуться, улыбка на лице и всем доволен. Если где-то ты хоть немного отошёл от общепринятых стандартов, не факт, что завтра тебя вообще пустят на каток.