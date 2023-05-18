Тренер Крылова объяснила, почему вернулась из США в Россию

Переезд не был спонтанным, я всё заранее обдумала. Вплоть до того, что за год до отъезда дети стали заниматься русским языком с репетитором, чтобы хоть что-то понимать и освоить азы письма. Однако, как оказалось, всё предусмотреть просто невозможно. Почти сразу, как мы переехали, случилась пандемия. А только она кончилась – начался конфликт на Украине. Наверное, это самые неудачные с точки зрения перемещений годы. Мои дети сейчас в США, а дорога к ним занимает у меня два дня. По ходу сезона я просто не могу настолько долго отсутствовать», — приводит слова Крыловой Sports.ru.