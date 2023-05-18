Тренер Крылова объяснила, почему вернулась из США в Россию

Анжелика Крылова объяснила, почему вернулась из США в Россию
Тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова объяснила, почему приняла решение вернуться из США в Россию. Экс-фигуристка заявила, что не видела в за океаном достаточно возможностей для саморазвития.
«В Россию меня тянуло уде давно. Я соскучилась по Москве, которую очень сильно люблю. В США мне очень не хватало возможностей для саморазвития: от культурной жизни до общения с коллегами. Я хотела быть ближе к родственникам, мечтала тренировать на родном языке, да и вообще везде говорить по-русски. После возвращения испытывала от этого большое удовольствие, сейчас уже привыкла.
Переезд не был спонтанным, я всё заранее обдумала. Вплоть до того, что за год до отъезда дети стали заниматься русским языком с репетитором, чтобы хоть что-то понимать и освоить азы письма. Однако, как оказалось, всё предусмотреть просто невозможно. Почти сразу, как мы переехали, случилась пандемия. А только она кончилась – начался конфликт на Украине. Наверное, это самые неудачные с точки зрения перемещений годы. Мои дети сейчас в США, а дорога к ним занимает у меня два дня. По ходу сезона я просто не могу настолько долго отсутствовать», — приводит слова Крыловой Sports.ru.
Анжелика Крылова завоевала серебряную медаль на Олимпийских игр — 1998 в Нагано (Япония), дважды становилась чемпионкой мира (1998, 1999) в танцах на льду, а однажды — чемпионкой Европы (1999). Наибольших успехов она добилась в паре с Олегом Овсянниковым.
Она была замужем за итальянским танцором Паскуале Камерленго. Они проживали в США. После развода вернулась в Россию, где продолжила тренерскую работу.