Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница намерены пожениться

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная и её партнёр по спортивной паре Георгий Куница намерены пожениться, сообщает Sport24.

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По информации источника, фигуристы уже помолвлены и планируют бракосочетание.

Напомним, ранее Косторная выступала в женском одиночном катании. До сезона-2020/2021 спортсменка занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой.