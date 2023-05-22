Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева в социальных сетях рассказала, почему ушла из Московского государственного университета (МГУ).

«На меня наехал пресс-центр из-за желтушного заголовка к моему интервью. И решили не предоставлять мне материалы для учебы. Хотя я просила несколько месяцев и за все заплатила», — написала спортсменка.

Напомним, осенью 2021 года Медведева была зачислена на факультет «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере» в МГУ. Позже она заявила, что больше там не учится.

Кроме олимпийских медалей в активе 23-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

Фигуристка последние два сезона участвует в проекте «Ледниковый период». Сначала ее партнером был блогер Даня Милохин, а сейчас Медведева выступает в паре с актером Федором Федотовым.