Журналист Плохих: Загитова — худшая ведущая, что я видел

«Мы уже говорили про то, что журналистское образование ничего не даёт. Если у человека есть данные, поставленная речь, он умеет работать в кадре, его любит камера, то пожалуйста. Если это приятно зрителю, то почему нет? Например, Алексей Ягудин работал в «Ледниковом периоде». Он же не профессиональный журналист, но стал большим профессионалом в этом. А Алина Загитова – худшая ведущая, что я видел. У меня с Алиной Загитовой связана одна не очень хорошая история. И я её расскажу.

Алина сама по себе — очень высокомерная девушка. Да, она олимпийская чемпионка, но немного отрывается от реальности, живёт в своём мире, где обычные люди играют второстепенные роли. У нас с ней должно было состояться интервью. По-моему, это был чемпионат России по гольфу, на который она приехала как гость. Я как журналист договаривался с организаторами, чтобы взять у неё интервью. Ради этого не поехал к Овечкину. Я весь день прождал Алину на этом мероприятии. Когда мы приехали на этот чемпионат, она опаздывала, потом около часа делала причёску. Дальше она пошла сниматься для одной букмекерской компании. Когда она отснялась, мне сказали, что я могу идти брать интервью. В этот момент она ушла куда-то к себе наверх в гримёрку, сказав, что устала. В итоге я ждал её с 12:00 до 22:00. Подхожу к ней, говорю: «Алина, здравствуйте». Она мне: «Сфотографироваться?» Я говорю, что мы с ней договаривались на интервью, а она мне ответила, чтобы я все вопросы решал через её менеджера, и ушла», — приводит слова Плохих пресс-служба Школы журналистики имени Владимира Мезенцева.