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17 минут назад

Подольская раскрыла прозвище Костомарова среди друзей

Елена Прошина

Певица Наталья Подольская в беседе с «Пятым каналом» раскрыла прозвище олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова среди друзей.

Подольская рассказала, какое прозвище друзья дали Костомарову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, кличка является «закадровой дружеской».

«Тигр. Это очень сильного духа человек, олимпийский чемпион. Поэтому, я уверена, что он справится», — отметила певица.

Также Подольская указала, что все ждут Костомарова, допустив, что в следующем году «он придет на красную дорожку RU.TV».

Напомним, что фигурист находится в больнице с 10 января. Он попал туда с тяжелой формой пневмонии, которая привела к осложнениям в виде некроза конечностей и ампутации на руках и ногах.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Наталья Подольская,
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