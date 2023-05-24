Подольская рассказала, какое прозвище друзья дали Костомарову

Певица Наталья Подольская в беседе с «Пятым каналом» раскрыла прозвище олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова среди друзей.

«Тигр. Это очень сильного духа человек, олимпийский чемпион. Поэтому, я уверена, что он справится», — отметила певица.

Также Подольская указала, что все ждут Костомарова, допустив, что в следующем году «он придет на красную дорожку RU.TV».

Напомним, что фигурист находится в больнице с 10 января. Он попал туда с тяжелой формой пневмонии, которая привела к осложнениям в виде некроза конечностей и ампутации на руках и ногах.