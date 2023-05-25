Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров находится в состоянии депрессии из-за ампутации конечностей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По сведениям источника, Костомаров регулярно занимается с психологом, но у него продолжаются сильнейшие переживания из-за ампутаций. Спортсмен пытается изо всех сил выбраться из апатии, но чаще всего подобная ситуация его злит. Костомаров пробудет в Коммунарке до осени 2023 года и будет заниматься протезированием конечностей, восстановлением внутренних органов и психологического здоровья.