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Источник: Костомарова не могут вывести из депрессии в связи с ампутацией конечностей

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров находится в состоянии депрессии из-за ампутации конечностей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По сведениям источника, Костомаров регулярно занимается с психологом, но у него продолжаются сильнейшие переживания из-за ампутаций. Спортсмен пытается изо всех сил выбраться из апатии, но чаще всего подобная ситуация его злит. Костомаров пробудет в Коммунарке до осени 2023 года и будет заниматься протезированием конечностей, восстановлением внутренних органов и психологического здоровья.

Сообщается, что семью Костомарова полностью устраивают врачи, которые занимаются длительным восстановлением спортсмена.

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