Жулин оскорбил осудившего Валиеву американца

Жулин оскорбил осудившего Валиеву американского фигуриста
Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева не станет ничего отвечать на слова американца Адама Риппона, потому что он «дерьмо». Такое мнение в рамках шоу «На два слова» высказал тренер России Александр Жулин.
«Риппон обижает Валиеву. Ты себя-то видел вообще? Где ты и где она? Валиева не высказывается о Риппоне, потому что он дерьмо. Вот и все», — сказал он.
Жулин отметил, что у Валиевой «нет времени разговаривать о Риппоне», поскольку она тренируется и прыгает четверной тулуп на большой высоте. При этом, по его словам, «какой-то Риппон с несчастной Эшли Вагнер, никогда не выигрывавшей ничего, ее обсуждают».
Тренер подчеркнул, что сказал американцу «заткнуться», потому что ему «просто обидно, что русских постоянно обижают» ничего не достигшие люди.
Ранее Риппон допустил, что Валиева смогла взять золото на ОИ только с помощью запрещенных препаратов.