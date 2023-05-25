Жулин оскорбил осудившего Валиеву американца

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева не станет ничего отвечать на слова американца Адама Риппона, потому что он «дерьмо». Такое мнение в рамках шоу «На два слова» высказал тренер России Александр Жулин.

«Риппон обижает Валиеву. Ты себя-то видел вообще? Где ты и где она? Валиева не высказывается о Риппоне, потому что он дерьмо. Вот и все», — сказал он.

Жулин отметил, что у Валиевой «нет времени разговаривать о Риппоне», поскольку она тренируется и прыгает четверной тулуп на большой высоте. При этом, по его словам, «какой-то Риппон с несчастной Эшли Вагнер, никогда не выигрывавшей ничего, ее обсуждают».

Тренер подчеркнул, что сказал американцу «заткнуться», потому что ему «просто обидно, что русских постоянно обижают» ничего не достигшие люди.