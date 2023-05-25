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Жулин прокомментировал призыв бойкотировать Олимпийские игры

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал призывы некоторых российских политиков объявить бойкот Олимпийским играм. Об этом сообщает РИА «Новости».

Жулин прокомментировал призыв бойкотировать Олимпийские игры
© РИА Новости

По мнению Жулина, такие призывы со стороны политиков являются ошибкой.

«Все равно что спортсмен будет говорить ему (политику – прим.ред.): "На самом деле плохо по 450-500 тысяч в месяц получать. Как вы, уважаемые депутаты, когда вся страна по 18 получает". Это ведь тоже нехорошо, правда? Или они там небожители все такие? Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому они пусть тоже рот не открывают, что спортсмены, мол, ехать не должны. Они 30 лет для этого пахали, все здоровье положили. Олимпиада – это же вершина всего», – заявил тренер.

При этом Жулин подчеркнул, что всегда выступал за допуск российских спортсменов до соревнований в любом статусе, но теперь ситуация меняется.

«Я сам всегда был сторонником того, что хоть в ящике, но на Олимпиаду надо попасть. Я же сам спортсмен, понимаю, что человек готовился всю жизнь, а его лишают Олимпиады. Но сейчас в мире так складывается ситуация, что о нас просто вытирают ноги. Ударили по левой – подставляйте правую. И без флага, и без гимна, и поддерживать спецоперацию нельзя, и если вы из ЦСКА – Трусова, к примеру – нельзя», – добавил он.

Ранее олимпийская чемпионка Ласицкене заявила, что её международная карьера окончена.

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