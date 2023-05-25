Жулин прокомментировал призыв бойкотировать Олимпийские игры

«Я сам всегда был сторонником того, что хоть в ящике, но на Олимпиаду надо попасть. Я же сам спортсмен, понимаю, что человек готовился всю жизнь, а его лишают Олимпиады. Но сейчас в мире так складывается ситуация, что о нас просто вытирают ноги. Ударили по левой – подставляйте правую. И без флага, и без гимна, и поддерживать спецоперацию нельзя, и если вы из ЦСКА – Трусова, к примеру – нельзя», – добавил он.