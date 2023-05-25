Жулин о Костомарове: «Рома не пропадет»

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову готовы помочь многие, в том числе глава Минспорта Олег Матыцин и президент Владимир Путин. Об этом в рамках шоу «На два слова» заявил заслуженный тренер России Александр Жулин.

По его словам, в последнем разговоре с Костомаровым он сказал фигуристу, что «как только он почувствует, что готов, он его навестит» и больше «не дергает». Жулин призвал оставить спортсмена в «покое».

«Есть Оксана, дети, много людей, готовых помочь, Матыцин к примеру. Да и Путин тоже, я уверен. Рома не пропадет, все будет хорошо», — сказал он.