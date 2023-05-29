Фигуристка Медведева опубликовала фото в свадебном образе

Российская фигуристка Евгения Медведева произвела фурор в социальных сетях, опубликовав свои фото в свадебном образе. Об этом сообщает «Слово и Дело».

Медведева позировала в белом платье до щиколоток. Ее образ дополнили перчатки, гольфы и украшение в волосах в виде цветов. В комментариях к публикации она попросила подписчиков поделиться своими любимыми песнями.

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Комментаторы отметили, что двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года похожа на невесту и засыпали ее комплиментами: «Такая нежная», «Волшебная и прекрасная», «Красота красивая».