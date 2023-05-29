Источник: у Костомарова нет депрессивных настроений

«Продолжается подготовка к протезированию — операции на ноги уже проведены, идёт стадия заживления. Что касается рук, то там ещё предстоит ряд подготовительных мероприятий и последующее заживление. О сроках выписки речи даже не идёт, поскольку на всё это нужно время. Настроение нормальное, хотя, конечно, бывают перепады — он всё-таки уже четыре месяца в больнице. Но никакой депрессии, всё нормально», — приводит слова своего источника издание ТАСС.