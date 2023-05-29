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Источник: у Костомарова нет депрессивных настроений

У олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова нет депрессивных настроений. При этом у него случаются перепады настроения, но это не доходит до масштабов депрессии.

Источник: у Костомарова нет депрессивных настроений
© Чемпионат.com

«Продолжается подготовка к протезированию — операции на ноги уже проведены, идёт стадия заживления. Что касается рук, то там ещё предстоит ряд подготовительных мероприятий и последующее заживление. О сроках выписки речи даже не идёт, поскольку на всё это нужно время. Настроение нормальное, хотя, конечно, бывают перепады — он всё-таки уже четыре месяца в больнице. Но никакой депрессии, всё нормально», — приводит слова своего источника издание ТАСС.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее фигуриста в тяжёлом состоянии ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. Позже необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. В феврале Костомарову ампутировали обе стопы и пальцы на левой руке. В ближайшие несколько месяцев Роман будет в больнице, его готовят к протезированию.

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