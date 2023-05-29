Фигуристка Горбачева объяснила, почему летает на отдых вместе с тренером

Алина Горбачева ответила на вопросы о совместном отдыхе с тренером и идеальном весе.
– Какой вес при твоем росте?
– Идеальный вес – 37 кг при росте 154.
– Почему ты летаешь вместе со своим тренером (Софьей Федченко – Sports.ru)?
– Чтобы не забыть, как прыгать пятерной тулуп, пока отдыхаю.
– Как вы выбираете место для отдыха?
– Выбирает всегда Софья Анатольевна, потом говорит мне, куда мы полетим. Иногда не говорит куда, в прошлом году был сюрприз.
– Почему не ставишь у Михайлова?
– Почему нет? Произвольная будет от Никиты Олеговича.
– Какие были ощущения, когда выиграла свои первые соревнования?
– Самые первые уже не помню, но помню, что обрадовалась. А когда выиграла ПР, долго не могла осознать и поверить, что это получилось. Через неделю примерно только поняла!
– Кто придумывает платья на сезон?
– Ольга Рябенко, – написала фигуристка.