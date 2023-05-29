Фигуристка Горбачева объяснила, почему летает на отдых вместе с тренером

Алина Горбачева ответила на вопросы о совместном отдыхе с тренером и идеальном весе.

Фото: Sports.ru Sports.ru

– Какой вес при твоем росте?

– Идеальный вес – 37 кг при росте 154.

– Почему ты летаешь вместе со своим тренером (Софьей Федченко – Sports.ru)?

– Чтобы не забыть, как прыгать пятерной тулуп, пока отдыхаю.

– Как вы выбираете место для отдыха?

– Выбирает всегда Софья Анатольевна, потом говорит мне, куда мы полетим. Иногда не говорит куда, в прошлом году был сюрприз.

– Почему не ставишь у Михайлова?

– Почему нет? Произвольная будет от Никиты Олеговича.

– Какие были ощущения, когда выиграла свои первые соревнования?

– Самые первые уже не помню, но помню, что обрадовалась. А когда выиграла ПР, долго не могла осознать и поверить, что это получилось. Через неделю примерно только поняла!

– Кто придумывает платья на сезон?