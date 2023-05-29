Украинская федерация фигурного катания попросила ISU продлить отстранение россиян и белорусов

«Этим письмом от имени спортсменов, тренеров, официальных лиц и членов Федерации фигурного катания Украины мы выражаем вам своё уважение и просим вашего внимания и поддержки в одном важном процедурном вопросе. В связи с тем, что СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) продолжается второй год, мы хотим просить вашу чёткую и прямую поддержку в вопросе недопуска любых российских и белорусских спортсменов к участию в любых санкционированных ISU мероприятиях и соревнованиях.



Недавние попытки смягчить запрет и правила недопуска для российских и белорусских спортсменов вызывают огромную обеспокоенность как в среде украинского фигурного катания, так и у всей общественности страны. Мы считаем, что запрет должен быть жёстким и неизменным до тех пор, пока последний российский солдат не покинет территорию Украины, пока все виновные российские политики, их сторонники и последователи в российском обществе не получат заслуженных наказаний и официального осуждения. Никакое оправдание представителей российских спортивных команд и их окружения не должно влиять на эти обстоятельства.



Мы благодарны ISU за решительную и постоянную поддержку украинских федераций спортивного катания на коньках и просим вас с пониманием отнестись к этой просьбе о повторном подтверждении и применении этого запрета на предстоящий сезон. Мы также просим вас рассмотреть вопрос о распространении этой позиции среди всех федераций конькобежного спорта, расширении между ними коммуникации относительно этой позиции в соответствии с нашей просьбой, описанной выше, чтобы все имели надлежащие и одинаковые взгляды на этот вопрос», — говорится в письме УФФК.