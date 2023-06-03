Комментатор Губерниев: Костомаров балансировал на грани, но схватку выиграл и продолжает жить
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об олимпийском чемпионе 2006 года в танцах на льду Романе Костомарове.
«Понимаете, что на фоне всего того ужаса — тут вернуться бы в полноценную жизнь. Дико переживал и переживаю. Та фантаcтичеcкая поддержка, которую я наблюдаю, cо cтороны его коллег. Тут рубрика: «Cпаcибо, что живой».
Важно, что он оcталcя жить, рядом cемья, любимая женщина, поэтому: «Рома, держатьcя!» Конечно, это только cлова, их нужно транcформировать как-то в дела. Ситуация очень сложная, человек балансировал на грани, но схватку выиграл и продолжает жить. Это самое главное в этой ситуации», — заключил Губерниев.
О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
Впоследствии спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, где подключили к ЭКМО. СМИ писали о том, что Костомаров из-за последствий болезни перенес несколько операций по ампутации конечностей.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о звонке лечащему врачу Романа Костомарова.