СМИ: фигуристы Дэвис и Смолкин получили разрешение на смену спортивного гражданства

Федерация фигурного катания на коньках России одобрила запрос фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на смену спортивного гражданства. Об этом в воскресенье сообщил портал The Skating Lesson, который принадлежит американскому журналисту Дэйву Ливзу.

"На следующей неделе совет ISU (Международного союза конькобежцев - прим. ТАСС) соберется и может решить, допускать ли российских фигуристов к участию в международных соревнованиях. Или решение может быть отложено до октября", - говорится в сообщении.

По информации источника, участие танцевального дуэта в следующих Олимпийских играх маловероятно, поскольку Смолкин вряд ли успеет получить новое гражданство к этому сроку. Ранее планировалось, что они на международных соревнованиях будут представлять сборную Грузии, утверждает Ливз.

Помимо этого, The Skating Lesson сообщил об отказе в переходе в другую национальную федерацию российской фигуристке Аннабель Морозовой.