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СМИ: фигуристы Дэвис и Смолкин получили разрешение на смену спортивного гражданства

Федерация фигурного катания на коньках России одобрила запрос фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на смену спортивного гражданства. Об этом в воскресенье сообщил портал The Skating Lesson, который принадлежит американскому журналисту Дэйву Ливзу.

СМИ: фигуристы Дэвис и Смолкин получили разрешение на смену спортивного гражданства
© РИА Новости

"На следующей неделе совет ISU (Международного союза конькобежцев - прим. ТАСС) соберется и может решить, допускать ли российских фигуристов к участию в международных соревнованиях. Или решение может быть отложено до октября", - говорится в сообщении.

По информации источника, участие танцевального дуэта в следующих Олимпийских играх маловероятно, поскольку Смолкин вряд ли успеет получить новое гражданство к этому сроку. Ранее планировалось, что они на международных соревнованиях будут представлять сборную Грузии, утверждает Ливз.

Помимо этого, The Skating Lesson сообщил об отказе в переходе в другую национальную федерацию российской фигуристке Аннабель Морозовой.

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны. Дэвис 20 лет, она является дочерью тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России сезона-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.

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