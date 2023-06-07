Бутырская заявила, что Дэвис и Смолкин будут бороться за медали ЧМ и ЧЕ

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась размышлениями о переходе российского танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии, передает газета "Известия".

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"Я считаю, что Федерация фигурного катания на коньках России сделала все возможное и обеспечила наших спортсменов колоссальным количеством соревнований. Но все равно заменить чемпионат мира невозможно. Конечно, уход Дианы и Глеба — это потеря, потому что пара замечательная. Думаю, в перспективе они будут бороться за медали ЧЕ и ЧМ", - заявила Бутырская.

О смене спортивного гражданства спортсменов 4 июня сообщил американский журналист Дэвид Лис, и только на следующий день переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии был официально подтвержден. На чемпионате России — 2022 Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами и отобрались на Олимпийские игры в Пекине, где стали 14-ми. В их активе победы на челленджере Warsaw Cup и финале Кубка России. Также пара дважды брала серебряные медали этапов Гран-при — в США и России.