Дочь Тутберидзе перейдет в сборную Грузии

Главный тренер национальной сборной Елена Чайковская подтвердила смену спортивного гражданства российского танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Ее слова приводит ТАСС.

Чайковская заявила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход пары в сборную Грузии. «Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить», — рассказала она.

Чайковская объяснила, что после Игр-2022 фигуристы не принимали участия ни в каких соревнованиях и на них не были затрачены деньги.

«Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — отметила тренер.

16 января сообщалось, что Дэвис, дочь российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин могут перейти в сборную Израиля, однако позднее глава Федерации фигурного катания страны Борис Хаит опроверг эту информацию.