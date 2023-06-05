После непопадания в сборную Трусова и Щербакова могут захотеть выйти замуж

«Я не могу забраться девочкам в голову, чтобы понять, какие у них планы на будущее. Может быть, они хотят выйти замуж, родить детей. Может быть, они хотят заняться бизнесом, пойти учиться. Даже может быть такое, что они хотят вернуться в спорт!», – приводит слова Железнякова Metaratings.