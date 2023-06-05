Железняков считает, что после непопадания в сборную Трусова и Щербакова могут захотеть выйти замуж
Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал, означает ли непопадание Анны Щербаковой и Александры Трусовой в сборную России приближающееся завершение карьеры фигуристок.
«Я не могу забраться девочкам в голову, чтобы понять, какие у них планы на будущее. Может быть, они хотят выйти замуж, родить детей. Может быть, они хотят заняться бизнесом, пойти учиться. Даже может быть такое, что они хотят вернуться в спорт!», – приводит слова Железнякова Metaratings.
Хореограф добавил, что делать выводы о скором завершении карьеры Анны и Александры трудно. Для того, чтобы спортсменкам вернуться в спорт и сборную России, им необходимо снова вернуть прежнюю форму и начать выступать. В понедельник, 5 июня, ФФККР объявила состав сборной России на предстоящий сезон-2023/24. Щербаковой как олимпийской чемпионки и Трусовой как серебряного призера Игр-2022 в списках национальной команды не оказалось.