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Железняков считает, что после непопадания в сборную Трусова и Щербакова могут захотеть выйти замуж

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал, означает ли непопадание Анны Щербаковой и Александры Трусовой в сборную России приближающееся завершение карьеры фигуристок.

После непопадания в сборную Трусова и Щербакова могут захотеть выйти замуж
© Спорт день за днем

«Я не могу забраться девочкам в голову, чтобы понять, какие у них планы на будущее. Может быть, они хотят выйти замуж, родить детей. Может быть, они хотят заняться бизнесом, пойти учиться. Даже может быть такое, что они хотят вернуться в спорт!», – приводит слова Железнякова Metaratings.

Хореограф добавил, что делать выводы о скором завершении карьеры Анны и Александры трудно. Для того, чтобы спортсменкам вернуться в спорт и сборную России, им необходимо снова вернуть прежнюю форму и начать выступать. В понедельник, 5 июня, ФФККР объявила состав сборной России на предстоящий сезон-2023/24. Щербаковой как олимпийской чемпионки и Трусовой как серебряного призера Игр-2022 в списках национальной команды не оказалось.

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