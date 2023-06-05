Названы сроки протезирования Костомарова

Олимпийскому чемпиону 2006 года по фигурному катанию Роману Костомарову поставят протезы примерно через один-два месяца. В настоящее время осуществляется подготовка спортсмена к данной процедуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом собеседник агентства уточнил, что Костомаров чувствует себя нормально. Кроме того, как уточнил источник, фигурист стойко переносит долгое пребывание в больнице.

Костомаров был госпитализирован в московскую клинику 10 января 2023 года. За 4 месяца он перенес, по различным данным, два инсульта, менингит и кому. Врачи произвели спортсмену несколько сложных операций.

Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии