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Названы сроки протезирования Костомарова

Олимпийскому чемпиону 2006 года по фигурному катанию Роману Костомарову поставят протезы примерно через один-два месяца. В настоящее время осуществляется подготовка спортсмена к данной процедуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом собеседник агентства уточнил, что Костомаров чувствует себя нормально. Кроме того, как уточнил источник, фигурист стойко переносит долгое пребывание в больнице.

Костомаров был госпитализирован в московскую клинику 10 января 2023 года. За 4 месяца он перенес, по различным данным, два инсульта, менингит и кому. Врачи произвели спортсмену несколько сложных операций.

Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии

Ранее врач-невролог Александр Евдокимов в беседе с изданием «Вечерняя Москва» предположил, что олимпийскому чемпиону не удастся вернуться к прежней форме.

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