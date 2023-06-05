Татьяна Тарасова попала в больницу
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию рассказала о госпитализации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Я не могу, я в больнице, не могу. Я вам сказала всё, что считаю нужным», — заявила она, отказавшись комментировать переход фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.
«Вы лично не видели? Какой мировой спорт, что вы несёте? Они в фестивалях участвовали? Они хотели перейти», — сказала тренер.
Причину нахождения в медучреждении Тарасова не уточнила.
Сегодня Федерация фигурного катания РФ одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Заявлений на этот счёт от фигуристов не поступало, но 22 мая исполком получил письмо из Грузии с просьбой дать Диане Дэвис и Глебу Смолкину возможность для перехода.
Об этом сообщила главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.
«Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — сказала она.
Ранее СМИ сообщали об одобрении запроса фигуристов на смену спортивного гражданства. Источники отмечали, что участие танцевального дуэта в следующих Олимпийских играх маловероятно, поскольку Смолкин не успеет получить новое гражданство.