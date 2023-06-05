Глава Минюста Грузии рассказал об условиях предоставления гражданства Дэвис и Смолкину

"В Грузию может приехать каждый, у кого есть право на это. Что же касается вопроса предоставления гражданства, как вам известно, согласно конституции, окончательное решение принимает президент Грузии. Я не смогу вмешиваться в ее компетенцию. Если будет соответствующее обращение [от Дэвис и Смолкина], то мы, естественно, проведем соответствующую организационную работу", - сказал Брегадзе.