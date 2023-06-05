Президент «Самбо-70» Лайшев: я хотел бы извиниться перед Плющенко

«Был другой период и определённое поведение. Но сейчас я бы хотел взять все свои слова обратно и, может быть, даже извиниться перед Женей Плющенко. И хочу сказать, что он молодец и делает всё правильно. В этом отношении Женя показал себя с лучшей стороны», — приводит слова Лайшева «ТИ-Спорт».