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Ренат Лайшев: я хотел бы взять свои слова обратно и даже извиниться перед Плющенко

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о поведении бывшего российского фигуриста Евгения Плющенко.

Президент «Самбо-70» Лайшев: я хотел бы извиниться перед Плющенко
© Чемпионат.com

«Был другой период и определённое поведение. Но сейчас я бы хотел взять все свои слова обратно и, может быть, даже извиниться перед Женей Плющенко. И хочу сказать, что он молодец и делает всё правильно. В этом отношении Женя показал себя с лучшей стороны», — приводит слова Лайшева «ТИ-Спорт».

Напомним, Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом (2006, 2014), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратным чемпионом мира (2001, 2003, 2004), семикратным чемпионом Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012) и десятикратным чемпионом России (1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2010, 2012, 2013).

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