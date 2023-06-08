Врач рассказал о сложностях предстоящего Костомарову протезирования

Спортивный врач Андрей Звонков рассказал о сложностях предстоящего олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову протезирования. Его слова приводит MSK1.RU.

© Lenta.ru

Звонков высказался о протезировании фигуристу фразой «с ногами будет проще, чем с руками». Специалист объяснил, что подобные операции никакой сложности не представляют, однако для установки протеза требуются определенные условия.

«Должна быть определенная длина культи для того, чтобы протез подходил по размеру — был не слишком длинный, сидел нормально, мог работать и имел место для всех необходимых компонентов», — подчеркнул он.

5 июня сообщалось, что Костомаров останется в больнице до конца лета 2023-го. Отмечалось, что операции должны провести через один-два месяца.

Ранее стало известно, что протезирование Костомарову планируется провести в России. К операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.