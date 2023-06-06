Грузинский фигурист Квителашвили: благодарен российской школе фигурного катания

«Дорогие друзья, коллеги и мои преданные болельщики! Наступил момент, к которому, рано или поздно приходит каждый профессиональный спортсмен — это приостановка своей соревновательной деятельности. Именно проиостановка для того, чтобы дать передышку своему организму, от ежедневных нагрузок, которые в противном случае могут привести к некоторым нежелательным последствиям. Но, честно говоря, продумав и взвесив все «за» и «против», пришел к выводу, что момент осознания данного решения наступил.



Уверяю вас, это не слова выжатого, как лимон, спортсмена — это слова человека, у которого в пороховницах достаточно пороха, ведь дальше предстоит сделать ещё достаточно много всего. А дальше, уверен, что «Everything will be fine!»



Я благодарен судьбе, что на протяжении всей моей спортивной карьеры был окружен такими замечательными людьми, благодаря которым мне посчастливилось побывать на двух Олимпиадах, на шести чемпионатах мира и Европы, многочисленных международных турнирах, посетив несколько десятков стран в разных уголках планеты.



Спасибо моим тренерам — Этери Георгиевне Тутберидзе, Сергею Викторовичу Дудакову, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу за совместное многолетнее сотрудничество. Ну и, конечно же, благодарен российской школе фигурного катания, где закладывалась основа моей спортивной карьеры и где научился всему, что я умею и показываю на протяжении двадцати пяти лет.



Отдельной строкой хочется поблагодарить моих преданных болельщиков и подписчиков, поддержку которых я чувствовал на каждом соревновании не только на трибунах, но и в трогательных комментариях в социальных сетях. Спасибо всем, мы еще увидимся!» — написал Квителашвили в своём телеграм-канале.