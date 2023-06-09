Вопрос о допуске российских фигуристов на международные соревнования может быть отложен. Ранее сообщалось, что это обсудят на заседании совета ISU.

Международная федерация конькобежцев может отложить вопрос о допуске российских фигуристов к международным соревнованиям до октября.Тогда пройдет очередное заседание совета организации.

Ранее сообщалось, что этот вопрос может быть рассмотрен на текущем заседании, которое проходит с 9 по 11 июня в Будапеште.Источник отметил, что решение по допуску юниоров может быть озвучено раньше.